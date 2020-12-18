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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ nedeniyle Belçika'ya tepki!

tarafından Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen karara tepki gösterildi. Açıklamada " konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda bugün () kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ nedeniyle Belçika'ya tepki!

tarafından Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen karar hakkında bir açıklama yapıldı.

GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR,REDDEDİYORUZ

konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün () kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz.

TEK YÖNLÜ SÖYLEMLERE REHİN KALINDIĞININ ÖRNEĞİ

Bu karar Belçika Temsilciler Meclisi'nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz bir örneğidir.

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BARIŞA HİZMET ETMEYECEKTİR

Sözkonusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, 'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir.

AİHM KARARLARINA AYKIRI

Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır.

AKLISELİM DAVRANIN

Belçika'dan beklentimiz aklıselimle davranması ve sözkonusu kararlar bağlamında ikili ilişkilerimizi gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durmasıdır.

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