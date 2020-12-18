Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ nedeniyle Belçika'ya tepki!
Dışişleri Bakanlığı tarafından Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen karara tepki gösterildi. Açıklamada "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen karar hakkında bir açıklama yapıldı.
GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR,REDDEDİYORUZ
Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz.
TEK YÖNLÜ SÖYLEMLERE REHİN KALINDIĞININ ÖRNEĞİ
Bu karar Belçika Temsilciler Meclisi'nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz bir örneğidir.
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BARIŞA HİZMET ETMEYECEKTİR
Sözkonusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir.
AİHM KARARLARINA AYKIRI
Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır.
AKLISELİM DAVRANIN
Belçika'dan beklentimiz aklıselimle davranması ve sözkonusu kararlar bağlamında ikili ilişkilerimizi gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durmasıdır.