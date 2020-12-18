Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ nedeniyle Belçika'ya tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen karar hakkında bir açıklama yapıldı.

GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR,REDDEDİYORUZ

Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz.