Avrupa’da İslam karşıtlığı yayılıyor! Danimarka'da Müslüman kadına ırkçı saldırı!

Adamın karısının, kendisini tuttuğunu ve kocasının ise kendisine vurmaya başladığını, park yerindekilerin ise olaya müdahale etmediğini, ancak yapı marketten çıkan yaşlı bir adamın, 65 ve 66 yaşlarında olduğu açıklanan saldırgan çifti uzaklaştırdığını kaydeden Müslüman kadın, "Panikledim ve öleceğimi sandım." ifadesini kullandı.

Saldırgan adamın arabasına gitmesiyle olayın sonlandığını düşündüğünü bildiren Müslüman kadın, adamın elinde direksiyon kilidiyle kendisine doğru geldiğini, hakaret etmeye ve küfür etmeye devam ettiğini ifade etti.

Müslüman kadın, saldırgan adamın direksiyon kilidiyle kendisine vuracağı esnada, kendilerini biraz önce ayıran yaşlı adamın Müslüman kadının önünde durarak saldırgana "Neden bunu yapıyorsun?" diyerek durdurduğunu belirtti.

Müslüman kadın yaşlı saldırganın küfür etmeye devam ettiğini, olaya müdahale eden adamın da "Başörtün de biraz provoke edici." demesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığını söyledi.