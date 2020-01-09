Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, Müslümanlara ait mezarların tahrip edildiği bildirildi. Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla gamalı haç çizilmişti.
Northeim polisinin yaptığı açıklamaya göre, belediyeye ait mezarlıkta yer alan 13 Müslüman'a ait mezar, saldırı sonucu zarar gördü.
Bazı mezar taşlarını devirip kıran saldırgan ya da saldırganlar, mezar süslemelerini ve bitkileri parçalayıp Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu taşları kırarak mezarlara zarar verdi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Mezarlığı ziyaret eden birinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Mezarlıkta hasar tespit çalışması yapılıyor.
GEÇEN YIL DA SALDIRI OLMUŞTU
Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla gamalı haç çizilmişti.
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