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Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ÇİRKİN SALDIRI! ŞİMDİ DE MEZARLARA GÖZ DİKTİLER

'nın eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, Müslümanlara ait mezarların tahrip edildiği bildirildi. Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla çizilmişti.

Northeim polisinin yaptığı açıklamaya göre, belediyeye ait mezarlıkta yer alan 13 Müslüman'a ait mezar, saldırı sonucu zarar gördü.

Bazı mezar taşlarını devirip kıran saldırgan ya da saldırganlar, mezar süslemelerini ve bitkileri parçalayıp Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu taşları kırarak mezarlara zarar verdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mezarlığı ziyaret eden birinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Mezarlıkta hasar tespit çalışması yapılıyor.

GEÇEN YIL DA SALDIRI OLMUŞTU

Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla çizilmişti.

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