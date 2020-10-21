Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı! 2 kişi yakalandı
Fransa’da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
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Fransa'da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.Başkent Paris'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.
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Fransız medyası, olay sırasında müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki 'ırkçı' saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.