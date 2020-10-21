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Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı! 2 kişi yakalandı

’da iki Müslüman kadının yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların  ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı! 2 kişi yakalandı

'da iki Müslüman kadının yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.Başkent 'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı! 2 kişi yakalandı FRANSA’DA MÜSLÜMAN KADINLARA IRKÇI SALDIRI! 2 KİŞİ YAKALANDI

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Fransız medyası, olay sırasında müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki 'ırkçı' saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

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