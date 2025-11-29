29 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler

Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.11.2025 21:24
ABONE OL
Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler

Katil İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Filistin’deki soykırımına devam ediyor. Ateşkesi yeniden ihlal eden terör devleti, bugün Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlediği saldırıda Filistinli iki çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Katil İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor. Her geçen gün soykırım faaliyetlerini sürdüren terör devletinden yeniden insanlık dışı bir açıklama geldi.

Siyonist ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle iki Filistinli'yi hava saldırısında hedef aldığını duyurdu.ehdidi ortadan kaldırmak için" deyip 2 çocuğu katlettiler.

Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler

"TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN" DEYİP 2 ÇOCUĞU KATLETTİLER

Terör ordusu, tespit edilmesinin ardından oluşturduğu "tehdidi ortadan kaldırmak için" söz konusu iki Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Öte yandan İsrail askerlerinin Refah kentinde Gazze'de işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle bir Filistinliyi daha öldürdüğü de belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, siyonist ordusunun bugün Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla bölgesine düzenlediği saldırıda öldürülenlerin Filistinli iki çocuk olduğunu duyurmuştu.

Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "sarı hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler Terör devletinden soykırım itirafı: İki Filistinli çocuğu öldürdüklerini kabul ettiler
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör