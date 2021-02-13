13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde büyük kolaylık! Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde büyük kolaylık! Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi

Son dakika haberine göre Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için Başkan kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin yeni kararı imzaladı. Buna göre konutlarda faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
ABONE OL

Kentsel dönüşüme ilişkin tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Ülkemizin deprem kuşağında olması ve eski yapılar nedeniyle yıkılma ya da hasar alma riskinin bulunması nedeniyle devlet faiz destekli kredi tutarını artırma kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre Başkan 'ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi.

Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı.

Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi.

Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.

KREDİ VADESİ 120 AY
Uygun şartlarda kredi almak isteyenler 120 aya kadar vade yapabilme imkanına kavuşuyor. Günümüz şartlarında bir evin ortalama maliyeti 200 bin lirayı buluyor.

YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ
6306 sayılı kanun kapsamında yapısı riskli yapı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin anlaşmalı bankalardan kullanacağı kredilere desteği sayesinde standart konut kredilerine göre yıllık bazda yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor.

NE ZAMAN BAŞVURULMALI?
Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyor. Bu karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren bir yıl olarak bildirildi.

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR
Kiracılar (en az 1 yıldır kiracı olarak oturanlar) veya kat malikleri (en fazla 5 dairesi olmak üzere) kredisinden faydalanabilirler. Eğer bir binayı birden fazla kişi kullanıyorsa bu durumda kat malikleri toplu halde aynı anlaşmalı bankaya aynı anda başvurmaları gerekiyor.

Yardımı desteğini tercih edenler bu destekten faydalanamıyorlar.

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde büyük kolaylık! Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK KOLAYLIK! KREDİ LİMİTLERİ YÜZDE 60 YÜKSELTİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti! Kentsel dönüşümde yeni dönem SON DAKİKA: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ! KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM
Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin flaş karar! İnşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINA İLİŞKİN FLAŞ KARAR! İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ
Kentsel dönüşümde İstanbul hedefi KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İSTANBUL HEDEFİ
Son dakika: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı SON DAKİKA: BAKAN KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması SON DAKİKA: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN "KENTSEL DÖNÜŞÜM" AÇIKLAMASI
Son dakika: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 300 bini İstanbul'da SON DAKİKA: BAKAN KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI: 300 BİNİ İSTANBUL'DA






GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA