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Son dakika: Meksika'da kan donduran olay: İçinden insan kalıntıları çıktı!

Son dakika haberine göre Uyuşturucu kartellerinin yarattığı şiddetle yıllardır mücadele veren 'da kan donduran bir olay yaşandı. eyaletinde içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika: Meksika'da kan donduran olay: İçinden insan kalıntıları çıktı!

'nın batısındaki eyaletinde içinde insan kalıntılarının olduğu çantalara rastlandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkede şiddet oranının en yüksek olduğu eyaletlerden Jalisco'ya bağlı kentinde, vücut parçalarının olduğu 18 çanta bulundu.



Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, araştırmalar sonucunda çantalarda ele geçirilen kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği kaydedildi.

ve Göç Müsteşarı , 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıkladı.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

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