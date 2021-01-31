Artık bu model yavaşladı. Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1 iken, vatandaşın yaptığı işte 18'di.

Bu eşitsizliği ortada kaldırmak istedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla KDV teşviki de devreye girmiş oldu" dedi. Gürgen, kentsel dönüşüm kredisinde mevcutta 125 bin lira olan üst limitin 200 bin liraya çıkarılacağını ifade etti.