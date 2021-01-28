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Kentsel dönüşümde İstanbul hedefi

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Giriş: 28.01.2021 11:50
Güncelleme:28.01.2021 12:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminini birinci yıl dönümünde kentsel dönüşüm mesajı verdi. Başkan Erdoğan, 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yıl içinde dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Peki İstanbul kentsel dönüşümde ne durumda? Detaylar dosya haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminini birinci yıl dönümünde kentsel dönüşüm mesajı verdi. Başkan Erdoğan, 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yıl içinde dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Peki İstanbul kentsel dönüşümde ne durumda? Detaylar dosya haberimizde...

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