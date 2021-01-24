Son dakika: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kentsel dönüşüm çalışmaları) Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE SEFER OLDU

Elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6, 8'lik depremle sarsıldı. Deprem ve sonrasındaki artçılar öyle şiddetliydi ki eski yapıların neredeyse tamamı hasar gördü. devlet ilk andan itibaren imkanlarını bölge için seferber etti, yaralar sarılmaya başlandı.

TOKİ sadece 1 yılda 20 binden fazla konut yaptı. Yüzlerce ağır hasarlı bina da yıkıldı..

DEVLET KUCAK AÇTI

Depremin ardından devlet depremzedelere yardım elini uzattı, yeni evlerine kavuşturdu. Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak eşi Ayşe ve 9 yaşındaki oğlu Muhammed Salih'i kaybeden Hüseyin Civelek, depremden 4 saat sonra 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile kurtarıldı.