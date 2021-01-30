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Haberler Ekonomi Haberleri Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin flaş karar! İnşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin flaş karar! İnşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi () yüzde 1 olarak uygulanacak. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin flaş karar! İnşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yap�� malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.

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