Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin flaş karar! İnşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yap�� malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.





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