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Son dakika: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 300 bini İstanbul'da

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili açıklamada bulundu. , "'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini 'da" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 300 bini İstanbul'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

Biz diyoruz ki alternatif kanal yapalım. Bu 40 km bir kanal 21 metre derinlikte. Diyorlar ki depremi tetikler nasıl tetiklesin. İçme suyu kaynakları gidiyor evet gidiyor ama barajlarımız tamamlandığında ihtiyacımız kalmayacak.

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