Son dakika | Aleksey Navalni'nin akıbeti belli oldu! 30 gün gözaltında kalacak

Rusya'da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'dan başkent Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalni'nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.

RUS MUHALİF LİDER ALEKSEY NAVALNIY RUSYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, Rusya'ya iniş yapmasının ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Navalnıy'in çok sayıdaki destekçisi de havaalanında gözaltına alındı.

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, ülkesine döndü.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'ndan Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukovo Havaalanı'na hareket eden uçak, son anda Moskova'da bulunan başka bir havaalanı olan Şeremetyevo Havaalanı'na iniş yaptı.

Navalnıy'in çok sayıdaki destekçisi ise havaalanında gözaltına alındı.

Havaalanına, Moskova saatiyle 20.12'de iniş yapan uçaktan ilk inen Navalnıy ve eşi oldu.

Navalnıy pasaport kontrolüne giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Havacılık güvenliğini riske attılar. Rusya'ya döndüğüm için mutluyum. Korkmuyorum kesinlikle haklı olduğumu biliyorum. Aleyhimde açılan davaların hepsi uydurma" dedi.

Havaalanı polisleri, pasaport kontrolüne giden Navalnıy'i pasaportuna mühür vurulmadan önce serbest bölgede gözaltına aldı.

Avukatının ise Navalnıy'e eşlik etmesine izin verilmedi. Navalnıy'nin 29 Aralık 2020'den bu yana arananlar listesinde olmasından dolayı bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı öğrenildi.