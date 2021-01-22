AB'den Rusya'da gözaltına alınan Navalnıy için kritik hamle

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Konseyinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Michel, Navalnıy'ın gözaltına alınması hakkında AB'nin endişe duyduğunu Putin'e iletti.

Navalnıy'ın haklarına saygı gösterilmesini talep eden Michel, Rus muhalifin acilen serbest bırakılması ve kendisine yönelik suikast girişimiyle ilgili şeffaf soruşturma başlatılması gerektiğine yönelik AB üyelerinin çağrıda bulunduğunu vurguladı.

Michel ayrıca AB liderlerinin mart ayındaki zirve toplantısında AB-Rusya ilişkileri hakkında stratejik bir oturum düzenleme niyeti bulunduğunu aktardı.

Michel ve Putin'in Navalnıy meselesinin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel dayanışmanın önemine değindiği bildirildi.

Kremlin muhalifi Aleksey Navalnıy, 20 Ağustos 2020'de Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçuş esnasında fenalaşmış, uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.