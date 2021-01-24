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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Başbakanı , Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Biden'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki "yakın ittifakı derinleştirmeyi" istediğini dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Biden'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki "yakın ittifakı derinleştirmeyi" istediğini dile getirdi.

Başbakan Johnson, Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşmasına yeniden katılma kararı karşısında memnuniyetini dile getirdi.

İki lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sınamalar ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı.

Johnson ve Biden, İngiltere ile ABD'nin güvenlik ve savunma alanındaki uzun süreli iş birliği temelinde NATO ittifakı ile insan haklarını geliştirme ve demokrasiyi korumaya yönelik ortak değerlere bağlılıklarını yeniden teyit etti.

Liderler ayrıca iki ülke arasında olası bir serbest ticaret anlaşmasının faydalarını ele alırken, şartların izin vermesi halinde buluşmayı kararlaştırdı.

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