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SON DAKİKA HABERİ | Hollanda yangın yeri! "40 yıldır bu denli şiddetli protesto yaşanmadı"

Son dakika haberi... 'da yeni tip coronavirüsle (covid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi. yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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'da farklı kentlerde Covid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişi taşkınlık çıkardı.

Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ROTTERDAM'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.

, , , , , , ve kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlat��lmıştı.

Aynı gece kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

24 Ocak'ta ise Amsterdam, ve başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirmişti.




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