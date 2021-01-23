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Joe Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında Ulusal Muhafız Covid-19'a yakalandı

'nin başkenti 'da, Başkan 'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Covid-19 testi "pozitif" çıktı. Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Joe Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında Ulusal Muhafız Covid-19'a yakalandı

'nin 46. Başkanı Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağladı.

'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.

ULUSAL MUHAFIZLARIN KONGRE OTOPARKINDA YATIRILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

Öte yandan perşembe gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürmüştü.

Söz konusu fotoğraflara, Cumhuriyetçi birçok isimden tepki gelmiş ve 'a bu duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunulmuştu.

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