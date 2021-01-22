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23 milyon dolarlık anlaşma! Donald Trump onaylamıştı Joe Biden ne diyecek?

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada ile imzalanan tipi savaş uçağı ve SİHA'ların satın alımı konusundaki anlaşmanın değerinin 23 milyar dolar olduğu duyuruldu. Trump'ın başkanlık görevinin son gününde imzaladığı anlaşmayı gözden geçireceğini ifade etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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23 milyon dolarlık anlaşma! Donald Trump onaylamıştı Joe Biden ne diyecek?

Birleşik Arap Emirlikleri, ile imzalanan tipi savaş uçağı ve SİHA'ların yer aldığı "savunma paketi" anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğunu açıkladı.

F-35 VE SAVUNMA EKİPMANLARI İÇİN ANLAŞILMIŞTI

'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinin ABD hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barındıran anlaşmanın yapıldığı ifade edildi.

NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu savunma paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma metninde söz konusu savunma paketinin teslimi için tahmini bir takvimin yer aldığı aktarılırken, belirli bir tarih ise verilmedi.

TRUMP SON GÜN ONAYLAMIŞTI

Eski ABD Başkanı 'ın, 20 Ocak'taki görevinin son gönünde BAE'ye F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

JOE BIDEN NE DİYECEK?

ABD Başkanı ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti. ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu. BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

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