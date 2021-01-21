Dünya siyasetinde yeni bir dönem başladı. Joe Biden resmen ABD Başkanı oldu. Peki dünya basınında nasıl yankılandı? Önümüzdeki süreçte gergin geçen ABD - Rusya ilişkilerini neler bekliyor? Çin-ABD ilişkileri nasıl olacak? Trump döneminde yaptırımlar sebebiyle tansiyonun hiç düşmediği İran - ABD ilişkileri Biden döneminde nasıl olacak? Detayları Rusya'dan Agşin Kişiyev, Çin'den Sadi Kaymaz ve İran'dan Ekber Karabağ aktardı.

Dünya siyasetinde yeni bir dönem başladı. Joe Biden resmen ABD Başkanı oldu. Peki dünya basınında nasıl yankılandı? Önümüzdeki süreçte gergin geçen ABD - Rusya ilişkilerini neler bekliyor? Çin-ABD ilişkileri nasıl olacak? Trump döneminde yaptırımlar sebebiyle tansiyonun hiç düşmediği İran - ABD ilişkileri Biden döneminde nasıl olacak? Detayları Rusya'dan Agşin Kişiyev, Çin'den Sadi Kaymaz ve İran'dan Ekber Karabağ aktardı.