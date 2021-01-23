- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Joe Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında Ulusal Muhafız Covid-19'a yakalandı
ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Covid-19 testi "pozitif" çıktı. Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini belirtti.