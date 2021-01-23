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Joe Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında Ulusal Muhafız Covid-19'a yakalandı

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Giriş: 23.01.2021 09:37
Güncelleme:23.01.2021 09:38
ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Covid-19 testi "pozitif" çıktı. Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini belirtti.
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