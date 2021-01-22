Joe Biden Trump'ın izlerini hızla siliyor! Beyaz Saray'da dikkat çeken detay: Kırmızı düğme kaldırıldı





DÜĞMENİN İŞLEVİ

Konuyla ilgili olarak , ABD medyası 'Trump, kırmızı düğmeye her bastığında, gümüş bir tepside bir şişe diyet kola geliyordu.' diye yazdı. Ayrıca Trump'ın günde bir düzine kadar diyet kola tükettiği ifade edildi.



Düğmenin ortadan kaldırıldığı, Beyaz Saray'ın paylaştığı fotoğrafları yorumlayan ABD medyası tarafından konu alındı.

New York Times gazetesi muhabiri Tim Shipman konuyla ilgili olarak '2019'da Donald Trump ile röportaj yaptığımızda, küçük kırmızı düğmenin yaptıklarına hayran kaldık. Trump düğmeye her bastığında bir uşak gümüş tepside diyet kola getirirdi.' dedi.

Biden'ın ilk emirlerini imzaladığını gösteren fotoğraflar, Başkan'ın çalışma masasında hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor, düğme hariç.