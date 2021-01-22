Joe Biden Trump'ın izlerini hızla siliyor! Beyaz Saray'da dikkat çeken detay: Kırmızı düğme kaldırıldı
20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreniyle göreve başlayan Joe Biden'ın Beyaz Saray'a taşınmasıyla, Donald Trump'ın izleri hızla siliniyor. Artık Trump'la özdeşleşmiş olan ve gün içinde sıkça başvurduğu bilinen "kırmızı düğme" Biden tarafından kaldırıldı.
Donald Trump'ın ayrılması ve 46'ncı ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla, Beyaz Saray'da ve Oval Ofis'te de değişim ve yenilenme başladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki izleri hızla siliniyor. Bunlardan biri de, Trump'ın gazlı içecek siparişi vermek için kullandığı ve masasının üzerinde duran kırmızı düğme.
Günde 12 kutu gazlı içecek tükettiği iddia edilen Trump'ın, gün içinde sık sık başvurduğu düğme, son 24 saat içinde DC'deki bir dizi kapsamlı değişikliklerden biri olarak Başkan Joe Biden tarafından kaldırıldı.
Gazlı içecek fanatiği olduğu bilinen eski başkanın çalışma masasına konulmuş olan düğme, Perşembe günü Beyaz Saray'da çalışırken fotoğrafları çekilen Biden'ın masasında görünmüyordu.
DÜĞMENİN İŞLEVİ
Konuyla ilgili olarak , ABD medyası 'Trump, kırmızı düğmeye her bastığında, gümüş bir tepside bir şişe diyet kola geliyordu.' diye yazdı. Ayrıca Trump'ın günde bir düzine kadar diyet kola tükettiği ifade edildi.
Düğmenin ortadan kaldırıldığı, Beyaz Saray'ın paylaştığı fotoğrafları yorumlayan ABD medyası tarafından konu alındı.
New York Times gazetesi muhabiri Tim Shipman konuyla ilgili olarak '2019'da Donald Trump ile röportaj yaptığımızda, küçük kırmızı düğmenin yaptıklarına hayran kaldık. Trump düğmeye her bastığında bir uşak gümüş tepside diyet kola getirirdi.' dedi.
Biden'ın ilk emirlerini imzaladığını gösteren fotoğraflar, Başkan'ın çalışma masasında hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor, düğme hariç.
OVAL OFİSTEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın astırdığı eski Başkan Andrew Jackson'ın portresini kaldırdı ve ABD'nin kurucu Başkanı Benjamin Franklin'in portresiyle değiştirdi.
Franklin'in bilim insanı kimliğine büyük hayranlık duyan Biden, ABD'de siyahların haklarını savunmasıyla bilinen Rosa Parks ve aktivist eski First Lady Eleanor Roosevelt'in heykellerini de ofisine yerleştirdi.
Odanın şöminesinin bir tarafında Martin Luther King'in diğer tarafında ise Robert F. Kennedy'nin büstleri bulunuyor.
BİDEN'DAN PEŞ PEŞE KARARLAR
46'ncı ABD Başkanı Joe Biden, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni yol haritasını çizdi.
Beyaz Saray'da Covid-19 Ulusal Eylem Planı'nı açıklayan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.
Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı.
Joe Biden, Covid-19 bağlantılı ölümlerin gelecek ay itibarıyla yüksek olasılıkla 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.
"PANDEMİYİ ATLATACAĞIZ"
Çiçeği burnunda Başkan, "İşleri yoluna koymamız aylar sürecek. Açık konuşuyorum, bunu atlatacağız, bu pandemiyi atlatacağız" dedi.