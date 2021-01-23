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TikTok'ta 'meydan okuma' ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulundu! İtalya'dan flaş talimat

'da arkadaşları ile "geçici süre bayılma" yarışına giren 10 yaşındaki kız hayatını kaybetti. (GPDP), 'a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların engellenmesi talimatı verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Ülkenin güneyindeki kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın 'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.

YAŞI DOĞRULANAMAYAN KULLANICILARIN ENGELLENMESİ TALİMATI
Söz konusu iddiaların ardından GPDP, Tiktok'a 'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Tiktok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.

GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi.

Diğer yandan, , olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren kıza otopsi yapılacağı kaydedildi.

KIZIN TELEFONUNA DA İNCELEME İÇİN EL KONULDU
Savcılık, "Facebook" ve "Tiktok" platformlarında kullanıcı hesabı olduğu belirlenen kızın telefonuna da inceleme için el koydu.

Çocuklarını kaybeden ailenin, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldığı ve organların ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacağı ifade edildi.

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