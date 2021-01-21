Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde el bastığı İncil'in sırrı

M.Ö 2000 yıllarında Keltler, anavatanları olan Orta Avrupadan göç etmişlerdir. Çoğu İspanya, Galya ve Britanya adalarına yerleşmiştir. Bünyelerinde birçok özelliği barındırmaktadırlar. Savaşçı kişiliklerinin yanında döneme göre gelişmiş av taktikleri vardı. Aynı zamanda tarım alanında da çok gelişmişlerdir.

Keltler, dini inanış olarak ürünlerinin koruyucusu saydıkları kır tanrılarına tapmaktadırlar. Geleneklerinin koruyucusu olan kahin ve yargıç nitelikli drüitlere yani din adamlarına inanırlardı. Drüitler himayesinde yaşamlarını sürdürürlerdi.