ABD medyasından iddia! "Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu"

ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.