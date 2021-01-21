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ABD medyasından iddia! "Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu"

Amerikan medyasından Trump çifti için dikkat çeken bir haber geldi. CNN International’a konuşan eski bir personeli, Başkanı 'ın dört yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi  ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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ABD medyasından iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Eski Başkanı 'ın yeni Başkan 'ın görevi devralmasının ardından Amerikan medyası Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

ABD medyası, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca 'da eşi ile ayrı yatakta uyuduğunu iddia etti.

ABD medyasının iddiasında, dün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın 'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edildi.

Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi.

CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.

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