Dünyayı şoke eden iddia! Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün" ifadesini kullanmıştı.

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