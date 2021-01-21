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Dünyayı şoke eden iddia! Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

dört yıllık görevinin ardından 'a veda etti. 'ın yemin törenine katılmayan Trump törenden saatler önce Beyaz Saray'ı terk etmiş oldu. Tüm bunların ardından medyası Trump'ın için bıraktığı mektubu gündemine taşıdı. Mektupta 'Joe biliyorsun ben kazandım' yazdığı iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Dünyayı şoke eden iddia! Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

'nin 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından 'a veda ettiği sırada, Başkan için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi.

Dört yıl önce , ABD'nin 45'inci Başkanı seçildiğinde Amerikalılar şaşkındı. Trump, ABD'nin tarihi devir teslim törenine katılmayan ilk başkan oldu. Trump, Beyaz Saray'a veda ettiği an yaptığı imalı açıklamalarıyla renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe 'a devretti. Son kez Beyaz Saray'ın kapısında görülen Trump, eşi ile ele ele çıkış yaptı.

Amerikalılar tarafından merak edilen bir konu da Trump'ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden'a bıraktığı oldu.

"JOE BİLİYORSUN BEN KAZANDIM"
Amerikan medyası, 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia etti.

TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ
ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı yemin ederek göreve başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün" ifadesini kullanmıştı.

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