İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tarihin çöplüğüne karıştıklarını belirterek, "Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne karıştılar ancak Kasım Süleymani ile, Trump'ın uyguladığı ekonomik terör nedeniyle hayatlarını kaybeden binlerce insanın hatıraları sonsuza dek yaşayacak" dedi.





Yeni ABD hükümetinin Trump'tan ders alması gerektiğini ifade eden Zarif, Biden'ı da uyararak, "Belki Washington'daki yeni isimler bundan ders alırlar" ifadelerini kullandı.