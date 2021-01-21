21 Ocak 2021, Perşembe
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Hindistan Bangladeş'e 2 milyon doz aşı hediye etti

Bangladeş, 'dan 2 milyon doz yeni tip (Kovid-19) aşısını "hediye" olarak aldıklarını bildirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Hindistan Bangladeş'e 2 milyon doz aşı hediye etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'ın Yüksek Komiseri Vikram K Doraiswami, 2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısını başkent Dakka'da düzenlenen törenle Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen ve Sağlık Bakanı Zahid Maleque'ye teslim etti.

Momen, gösterdiği iyi niyet için Hindistan'a teşekkür ederken, Doraiswami de Hindistan'ın komşularına olan bağlılık politikasının bir parçası olarak dozları teslim etti.

BANGLADEŞ'E 25 OCAK'A KADAR 5 MİLYON DOZ DAHA GELECEK

, Hindistan Serum Enstitüsü ve merkezi Dakka'da bulunan Beximco İlaçları arasında toplam 30 milyon dozluk üçlü bir anlaşma kapsamında, ülkeye 25 Ocak'a kadar 5 milyon doz daha gelecek.

Bangladeş'te toplu aşılamanın şubatın ilk haftası başlaması bekleniyor.

Bazı kaynaklara göre, Hint biyoteknoloji firması 'in aşısı "Covaxin"in denemelerini Bangladeş'te yapmak istediği belirtiliyor.

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