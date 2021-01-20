"Seçimler bir yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" Trump farklı kişiliğiyle Amerikan halkının aklında kalacak: Enis Tulça A Haber'e değerlendirdi
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Enis Tulça A Haber ekranlarında ABD'de yaşanan devir teslim törenini ve Trump'ın vedasını değerlendirdi. 4 yıl sonra yapılacak seçimlerde Trump'ın yaşının ve sağlık durumunun el vermesi durumunda aday olabileceğini söyleyen Tulça, "Seçimler 1 yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" ifadeleri kullandı.
A Haber ekranlarında ABD'deki devir teslim törenini değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Enis Tulça önemli açıklamalarda bulundu.
HUKUKSAL SORUNLAR YAŞAYABİLİR
Önümüzdeki 4 yılın hem kısa hem de uzun bir süre olduğunu belirten Prof. Dr. Enis Tulça Trump'ın önümüzdeki dönemde hukuksal açıdan sorunlar yaşayabileceğini ifade etti.
SAĞLIĞI EL VERİRSE ADAY OLUR
Trump'ın hukuksal sorunlardan kurtulması durumunda siyasete dönebileceğini belirten Tulça, dört yıl sonra Trump'ın yaşı ve sağlığı el verirse aday olabileceğini söyledi.
TRUMP KAZANIRDI
Seçimlerin Kasım 2019 tarihinde olması durumunda ortada bambaşka bir tablonun olabileceğini söyleyen Tulça, 1 yıl önce bu seçimler olsaydı Trump kazanırdı" dedi.
Trump'ın farklı kişiliğinin Amerikan halkının aklında kalacağını hatırlatan Tulça, ülke genelinde bir ikiye bölünmüşlük olduğunu ifade etti.