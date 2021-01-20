20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri "Seçimler bir yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" Trump farklı kişiliğiyle Amerikan halkının aklında kalacak: Enis Tulça A Haber'e değerlendirdi

"Seçimler bir yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" Trump farklı kişiliğiyle Amerikan halkının aklında kalacak: Enis Tulça A Haber'e değerlendirdi

Öğretim Üyesi Prof.Dr. A Haber ekranlarında 'de yaşanan devir teslim törenini ve Trump'ın vedasını değerlendirdi. 4 yıl sonra yapılacak seçimlerde Trump'ın yaşının ve sağlık durumunun el vermesi durumunda aday olabileceğini söyleyen Tulça, "Seçimler 1 yıl önce olsaydı Trump kazanırdı" ifadeleri kullandı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Seçimler bir yıl önce olsaydı Trump kazanırdı Trump farklı kişiliğiyle Amerikan halkının aklında kalacak: Enis Tulça A Haber'e değerlendirdi

A Haber ekranlarında 'deki devir teslim törenini değerlendiren Öğretim Üyesi Prof.Dr. önemli açıklamalarda bulundu.

HUKUKSAL SORUNLAR YAŞAYABİLİR

Önümüzdeki 4 yılın hem kısa hem de uzun bir süre olduğunu belirten Prof. Dr. Enis Tulça Trump'ın önümüzdeki dönemde hukuksal açıdan sorunlar yaşayabileceğini ifade etti.

SAĞLIĞI EL VERİRSE ADAY OLUR

Trump'ın hukuksal sorunlardan kurtulması durumunda siyasete dönebileceğini belirten Tulça, dört yıl sonra Trump'ın yaşı ve sağlığı el verirse aday olabileceğini söyledi.

TRUMP KAZANIRDI

Seçimlerin Kasım 2019 tarihinde olması durumunda ortada bambaşka bir tablonun olabileceğini söyleyen Tulça, 1 yıl önce bu seçimler olsaydı Trump kazanırdı" dedi.

Trump'ın farklı kişiliğinin Amerikan halkının aklında kalacağını hatırlatan Tulça, ülke genelinde bir ikiye bölünmüşlük olduğunu ifade etti.

Son dakika: Trump'tan Beyaz Saray'a sessiz veda! ABD tarihinin en sıra dışı başkanlık yemin törenine tanıklık edecek SON DAKİKA: TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'A SESSİZ VEDA! ABD TARİHİNİN EN SIRA DIŞI BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİNE TANIKLIK EDECEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA