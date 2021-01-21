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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Melania Trump ABD'yi ikiye böldü! Kıyafetiyle mesaj mı verdi? Melania Trump ABD'yi ikiye böldü! Kıyafetiyle mesaj mı verdi? Devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump, başkanlık uçağı Air Force One ile Florida Palm Beach'e indi. Washington'dan ayrılırken siyahlara bürünen Melania Trump, uçaktan renki kıyafetiyle indi. Trump'ın bu hareketi kıyafetiyle mesaj mı verdi sorularını da beraberinde getirdi. Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:25
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi.
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Melania Trump'ın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.
Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı.
ABD medyası, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi 'karşıt' olarak yorumladı.