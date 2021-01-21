Melania Trump ABD'yi ikiye böldü! Kıyafetiyle mesaj mı verdi?

Devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump, başkanlık uçağı Air Force One ile Florida Palm Beach'e indi. Washington'dan ayrılırken siyahlara bürünen Melania Trump, uçaktan renki kıyafetiyle indi. Trump'ın bu hareketi kıyafetiyle mesaj mı verdi sorularını da beraberinde getirdi.

DHA Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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