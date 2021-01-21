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Yunanistan'dan zorunlu askerlik kararı! 12 aya çıkarıldı

'da kara kuvvetleri için 9 ay olan süresinin 1 yıla çıkarılacağı bildirildi. Ülkede söz konusu karar, mayıstan itibaren uygulanacak. Ayrıca Yunanistan'da 19 yaşından büyük ve sağlıklı erkeklerin, askerlik hizmetini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Yunanistan'dan zorunlu askerlik kararı! 12 aya çıkarıldı

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanan Dış ilişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kara kuvvetlerinde 9 ay olan askerlik görevinin 12 aya uzatılacağını belirten Panayiotopulos, bu kararın mayıstan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Panayiotopulos, Miçotakis'in Silahlı Kuvvetlerin imkan ve personel düzeyinin geliştirilmesi talimatı doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyleyerek, konuya ilişkin detaylı açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

DONANMA VE HAVA KUVVETLERİNDE 12 AY ZORUNLU ASKERLİK UYGULANIYOR

Başbakan Miçotakis, 13 Eylül 2020'de Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, orduya 2025'e kadar 15 bin personel takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

'da donanma ve hava kuvvetlerinde halihazırda 12 ay uygulanıyor.

Ülkede 19 yaşından büyük ve sağlıklı erkeklerin, askerlik hizmetini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

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