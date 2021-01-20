Son dakika: Savaş kızışıyor! Çin'den ABD'ye misilleme

Çin, aralarında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı 28 ABD'li üst düzey yetkiliye Çin'in ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettikleri gerekçesi ile yaptırım kararı aldı.

İRAN'DAN TRUMP VE POMPEO İÇİN YAPTIRIM KARARI

Öte yandan dün İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olduğu bazı ABD'li üst düzey isimleri yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.