İtalya'da günün koronavirüs bilançosu açıklandı! Ölü sayısı 500'ün üzerinde

İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 279 bin 762 testte 13 bin 571 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 414 bin 166'ya ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 524 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 83 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.