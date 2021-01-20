İtalya'da günün koronavirüs bilançosu açıklandı! Ölü sayısı 500'ün üzerinde
Son dakika haberleri... İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 524 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 83 bin 681’e yükseldi.
İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 279 bin 762 testte 13 bin 571 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 414 bin 166'ya ulaştığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 524 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 83 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 25 bin 15 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 523 bin 553'e gerilediğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 26 kişi azalarak, 2 bin 461'e geriledi.
KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLEN LOMBARDİYA KARARA İTİRAZ ETTİ
Bölgesel baz da Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı İtalya'da, kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi Yerel Yönetimi, Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) kararın iptali için başvuruda bulundu.