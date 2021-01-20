KKTC’de Kovid-19 vaka sayısı son durum

Coronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelindeki etkisini sürdürürken, diğer ülkelere kıyasla daha az nüfusa sahip olan KKTC'de vaka sayılarında artış olduğu gözlendi. KKTC'de son 24 saatte 23 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı bin 944'e ulaştı.



80 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA AŞILAMA BAŞLADI



Türkiye'den gönderilen Sinovac aşıları, geçtiğimiz hafta Cuma günü KKTC'ye ulaşmasının ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlamıştı. Sağlık çalışanının ardından bu sabah itibariyle de 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için de Covid-19 aşılaması başladı. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 1 saatte 3 sağlık merkezinde toplam 116 kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, 80 yaş ve üzeri vatandaşlara ilişkin aşı programını dün akşam saatlerinde açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan programa göre; bugün, yarın ve Cuma günü 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere korona virüs aşısı uygulanacak.



"KAPANMAK İÇİN DEĞİL, AÇILMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgının ülkedeki durumuna ilişkin detaylı bilgiler verdi. Covid-19 aşılama kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kişinin aşılandığını dile getiren Pilli, herkesin aşıya ulaşması için planlama yapıldığını söyledi. Pilli, korona virüs aşılaması için bir web sitesi hazırlandığını ancak bunun halk tarafından çok az kullanılması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uluşmaya çalıştıklarını vurguladı. KKTC halkının ve devletin desteği ile birlikte salgınla mücadele etmek için çaba sarf edeceklerini belirten Pilli, 'Kapanmak için değil, açılmak için uğraşıyoruz" dedi.