İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten flaş sözler: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump'ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.