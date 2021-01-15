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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten flaş sözler: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

Dışişleri Bakanı , ABD Başkanı 'ın olmadığı bir dünyanın daha güzel olacağını belirerek, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadesini kullandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten flaş sözler: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

Dışişleri Bakanı , görev süresinin sona ermesine günler kalan ABD Başkanı 'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump'ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.

"POMPEO, BARIŞA ÖNEM VERMİYOR"
ABD'nin 'de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen'de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurgulayarak, "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen'deki durumu daha da kötüleştirecek.

'nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" dedi.

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