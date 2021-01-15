



HUAWEI İLE XIAOMI'NİN DURUMU AYNI MI OLACAK?

Bu konuda henüz net konuşmak için erken. Ancak Xiaomi ile Huawei benzer bir durumda değil. Çünkü bu kara listenin Huawei'nin eklendiği listeden farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Yani Xiaomi'nin normal şekilde ABD şirketler ile iş yapmaya devam edebileceği açık şekilde aktarılıyor. Bu durum yüzünden Xiaomi'nin Android lisansını kaybetme ihtimali de şimdilik masada bulunmuyor.