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Son dakika haberi | ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

SON DAKİKA HABERİ... 'de 'ın yemin töreninin yapılacağı binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika haberi | ABD Yüksek Mahkemesindeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

SON DAKİKA: 'de 'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.Yemin töreninin yapılacağı binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı.n 46'ncı başkanı olacak.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, binasında olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi.Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

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