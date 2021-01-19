19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan Trump ve Pompeo için yaptırım kararı

Son dakika: İran'dan Trump ve Pompeo için yaptırım kararı

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı 'nun olduğu bazı ABD’li üst düzey isimleri yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İran'dan Trump ve Pompeo için yaptırım kararı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına her gün bir yenisi eklenirken, İran'dan ABD'ye yaptırım kararı geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, "ABD'nin bölgedeki maceraperest ve terör faaliyetleri ve insan hakları ihlalleri ile mücadele" kapsamında yürürlüğe konulan yeni yasa kapsamında bazı ABD'li isimlerin yaptırım listesine alındığını belirtti.

Hatipzade, İran tarafından yaptırım listesine alınan isimlerin terör örgütlerine destek vermek, barış ve güvenliğe tehdit oluşturmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlandıklarını açıkladı.

İran tarafından yaptırım listesine alınan isimleri açıklayan Hatipzade, "ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı , Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı , eski Savunma Bakanı , eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski Brian Hook, ABD İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams ve ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Sorumlusu Andrea Gacki yaptırım listesine alınan isimler oldu" dedi.


ABD'li üst düzey isimler için alınan yaptırım kararına ilişkin gerekçeyi de paylaşan Hatipzade, "ABD'li söz konusu isimler General Kasım Süleymani suikastını gerçekleştirmek ve azmettirmek. İran'a yönelik terör faaliyetleri gerçekleştirmek ve terör örgütlerine destek vermek. Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayet ve katliamları ile nükleer fizikçi suikastına destek vermek. İran halkının gıda ve ilaç gibi tıbbi ihtiyaçlarını dahi karşılamasına izin vermeyen tek taraflı acımasız yaptırımlar uygulamaları nedenleriyle yaptırım listesine alındı" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA