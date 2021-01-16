ABD'de büyük panik: 21 Ocak alarmı! Washington savaş kampına döndü

Hürriyet'in haberine göre Kongre binası önünde gerçekleştirilecek tören için şu anda Afganistan ve Irak'ta konuşlandırılmış Amerikan askerlerinin yaklaşık dört katı Ulusal Muhafız şimdiden hem bina içinde hem de dışında karargâh kurdu. Başkan Donald Trump'ın 2017'deki yemin töreni için 8 bin Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.