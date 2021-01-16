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ABD'de büyük panik: 21 Ocak alarmı! Washington savaş kampına döndü

’de Kongre binası Capitol’e baskın sonrası 20 Ocak yemin töreni önlemleri en üst düzeyde. Başkent ’a 20 binden fazla asker konuşlandı. Bu sayı, ve ’daki Amerikan askerlerinin dört katı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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ABD'de büyük panik: 21 Ocak alarmı! Washington savaş kampına döndü

'de yaklaşık 21 bin , ülkenin yeni başkanı seçilen 'ın 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak yemin töreninde güvenliği sağlamak üzere başkent 'a konuşlandırıldı.

Hürriyet'in haberine göre Kongre binası önünde gerçekleştirilecek tören için şu anda ve 'ta konuşlandırılmış Amerikan askerlerinin yaklaşık dört katı Ulusal Muhafız şimdiden hem bina içinde hem de dışında karargâh kurdu. Başkan 'ın 2017'deki yemin töreni için 8 bin Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.

FBI UYARISI SÜRÜYOR
() Direktörü , Kongre binası işgalinin ardından Biden'in yemin töreni olmak üzere ülke genelinde şiddet eylemleri bekledikleri konusunda ABD Başkan Yardımcısı 'i uyardı.

FBI Direktörü, Pence'e verdiği güvenlik brifinginde, ölümcül potansiyelli tehditler bulunduğunu belirterek, çarşamba günü yemin töreninin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Wray, "Önümüzdeki günlerde Washington ve ülkenin dört bir yanındaki devlet binası ve görevlilerine karşı potansiyel silahlı şiddet eylemleri konusunda endişeliyiz" dedi.

BIDEN TRENDEN VAZGEÇTİ
Güvenlik kaygısı sebebiyle Joe Biden'ın eyaletine bağlı 'dan başkente Amtrak treniyle gelmeyeceği belirtildi.

36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih eden Biden, Başkan Yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington'dan memleketine trenle dönmüştü.

Başkentte bazı caddeler trafiğe kapatılırken, özellikle Kongre binasına yakın bölgelerde cuma gününden itibaren otoparklar kapatılacak. Pazar günü yapılması planlanan yemin töreni provası da güvenlik endişeleri nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR
Kongre binası civarında görev yapacak olan Ulusal Muhafızların uzun namlulu silah, diğer muhafızların da bellerinde tabanca taşıyacakları belirtildi. Ulusal Muhafızlar güç kullanımı konusunda çok sıkı angajman kuralları kapsamında görev yapıyor.

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