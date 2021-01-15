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Donald Trump nerede yaşamını sürdürecek? ABD basınından bomba iddia

Başkanı 'ın, ülkenin seçilmiş Başkanı 'ın yemin ederek görevine başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent 'dan ayrılacağı iddia edildi. Peki, ? İşte haberin ayrıntıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Donald Trump nerede yaşamını sürdürecek? ABD basınından bomba iddia

basınına konuşan üst düzey yetkililer, daha önce Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'ın, tören esnasında da başkent 'da olmayacağını bildirdi.

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Yetkililer, Trump'ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken saatlerde Washington'dan ayrılacağını ve büyük ihtimalle 'ya yerleşeceğini kaydetti.

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Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Biden'ın kazanmasının ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.

Trump yanlıları, 6 Ocak'ta seçimlerin tescili için Senato ve Temsilcilerinin ortak oturumunun yapıldığı binasını basmış ve olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a yönelik azil sürecini başlatmış ve Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 13 Ocak Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

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