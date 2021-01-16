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Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye karşı yeni soruşturma

Son dakika haberine göre 'nın Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı hakkında ön soruşturma başlattığını açıkladı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye karşı yeni soruşturma

'nın eski Cumhurbaşkanı , yolsuzluktan davası kapsamında 4 yıl hapse mahkum edilirken, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı Sarkozy için ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan Sarkozy'nin 2012'de seçimleri kaybettikten sonra tekrar avukatlığa döndüğü sırada, 'da yaptığı iddia edilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili olduğu ifade edildi.

RUSYA'DAN PARA TRANSFERİ
medyasına göre, Sarkozy 2019'da Rusya'da, Fransız şirketi 'nın ortağı olduğu 'RESO' sigorta şirketiyle sözleşme imzaladı.

Birkaç yıllığına yapılan sözleşmenin maliyetinin 3 milyon Euro olduğu ifade edilirken Sarkozy'nin hesabına geçen yıl Rusya'dan 500 bin Euro para transfer edildiği öne sürüldü.

Fransız medyasının haberinde, "Soruşturma, eski devlet liderinin tamamen yasal olan danışmanlık faaliyetini mi yürüttüğü yoksa Rus oligarklar adına potansiyel suç olan lobi faaliyetlerine katıldığını belirlemeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Dosyanın, geçen yaz aylarında, Tracfin mali istihbarattan bilgi alındıktan sonra açıldığını kaydetti. Savcılık, Aralık ayında Sarkozy'nin, yolsuzluk davası kapsamında ikisi şartlı olmak üzere 4 yıl hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Son dakika: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak SON DAKİKA: FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKOZY YOLSUZLUKTAN BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

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