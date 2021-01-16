Son dakika: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye karşı yeni soruşturma

Bir Rus şirketinin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunmakla suçlanan Sarkozy'nin 2012'de seçimleri kaybettikten sonra tekrar avukatlığa döndüğü sırada, Rusya'da yaptığı iddia edilen danışmanlık faaliyetiyle ilgili olduğu ifade edildi.