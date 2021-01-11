12 Ocak 2021, Salı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde ateşi harlayacak bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi

Son dakika haberi... 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınıyla kasıp kavrulan 'de sular durulmuyor. 'nın sitesinde bomba ifadeye rastlandı. Sitede Başkan Trump ve Yardımcısı 'in görev sürelerinin 11.01.2021 itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı.

DÜNYA
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde ateşi harlayacak bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi

Sitenin hacklenmiş olabileceği belirtilirken, sosyal medyada "istifa etmiş olabilecekleri" yolunda yorumlar da yer aldı. Twitter'da dolaşan iddialar arasında, sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülüyor.

iKİ KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞ! AÇIKLAMA YAPILMADI

Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

SAYFA ERİŞİME KAPATILDI

Haberin sosyal medya ve geleneksel medyada yayılmasının ardından sayfa erişime kapatıldı. Sayfada yer alan bilgide, "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin" ifadesi yer aldı.

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