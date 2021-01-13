Son dakika: ABD ordusu genelge yayınladı! 20 Ocak'ta Joe Biden başkomutan olacak
ABD Genelkurmay Başkanlığı 20 Ocak'ta Joe Biden'ın görevini devralacağı anlarda ülke genelinde çıkacak karışıklıklara ilişkin bir genelge yayınladı. Askerlere seslenilen genelgede "İçeride ve dışarıda görev yapan askerlerimize: Hazır olun, gözlerinizi ufuklarda tutun ve göreve kilitlenin. Her Amerikalının korunması yolundaki hizmetleriniz onurumuzdur” denildi. Genelgede Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağı da vurgulandı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı 20 Ocak tarihinde ülkede yaşanılacak başkanlık devir teslim törenine ilişkin askerleri uyarmak adına bir genelge yayınladı.
KANLI BASKINDA 2 POLİS ÖLDÜ
Genelgede Amerikan halkının 250 yıllık süreç boyunca ABD askerlerine güven duyduğu belirtildi. 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 2 polis memurunun öldüğünün de açıklandı. Ayrıca ABD Genelkurmay Başkanlığı ABD Kongre binasına yapılan baskını kınadı.
ANAYASAYA BAĞLIYIZ VE BIDEN BAŞKOMUTAN OLACAK
Yayınlanan genelgede ordunun Anayasaya bağlı olduğu vurgulanırken, Biden'ın 20 Ocak tarihinde Başkomutanlığı devralacağı ifade edildi.
İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ
Genelgede "Tarih boyunca yaptığımız gibi ABD ordusu sivil yönetimden kanun çerçevesinde emir alacak, insanların canlarını ve mallarını korumak ve kanun çerçevesinde kamu güvenliğini sağlamak için sivil makamlara destek verecek ve içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara kadar ABD anayasasını korumaya bağlı kalacaktır " ifadelerine de yer verildi.
AYAKLANMA HAKKI VERMEZ
ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan genelgede 6 Ocak tarihinde kongre binasına yönelik yapılan baskına ilişkin "Gösteri ve ifade özgürlüğü kimseye şiddet, ayaklanma ve ayrılıkçılık hakkı vermez" ifadeleri kullanıldı.
ASKERLERE HAZIR OLUN MESAJI!
Genelgede ABD askerlerine seslenildi ve "İçeride ve dışarıda görev yapan askerlerimize: Hazır olun, gözlerinizi ufuklarda tutun ve göreve kilitlenin. Her Amerikalının korunması yolundaki hizmetleriniz onurumuzdur" denildi.
NE OLMUŞTU?
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.