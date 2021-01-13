Son dakika: ABD ordusu genelge yayınladı! 20 Ocak'ta Joe Biden başkomutan olacak

İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ

Genelgede "Tarih boyunca yaptığımız gibi ABD ordusu sivil yönetimden kanun çerçevesinde emir alacak, insanların canlarını ve mallarını korumak ve kanun çerçevesinde kamu güvenliğini sağlamak için sivil makamlara destek verecek ve içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara kadar ABD anayasasını korumaya bağlı kalacaktır " ifadelerine de yer verildi.