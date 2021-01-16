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Son dakika: İran'da 5,5 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... İran'ın güneyindeki eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: İran'da 5,5 şiddetinde deprem

Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyaletine bağlı ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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