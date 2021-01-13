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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD askerlerinin Kongre nöbeti

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Giriş: 13.01.2021 22:20
Güncelleme:13.01.2021 22:47
ABD'de tarihi günler yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesini görüşmek için toplandı. Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artarken "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse Trump, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Bununla birlikte, geçen hafta Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasının ardından binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askeri bir kışla görünümüne bürünen Kongre'nin koridorlarında askerler gece ve gündüz boyunca nöbet tutuyor. İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler...
Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
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