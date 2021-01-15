Son dakika | ABD Irak ve Afganistan'daki asker sayılarını 2 bin 500'e indirdi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Miller, şunları kaydetti:

"Bugün, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 2 bin 500'e indirildi. Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine, benim 17 Kasım'da duyurduğum gibi bu çekilme ile ülkedeki asker sayımız 2001'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu. ABD bugün yaklaşık 20 yıldır devam eden savaşı bitirmeye daha yakın ve Afganların sahiplendiği, siyasi bir uzlaşma ve kalıcı bir ateşkesi sağlamak için Afganların öncülüğündeki barış sürecini memnuniyetle karşılamaktadır."