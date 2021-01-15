Koronavirüs salgını hakkında korkutan araştırma! ABD'de ortalama yaşam sürelerini değiştirecek

NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Araştırmacılardan Theresa Andrasfay, Kovid-19'un siyahlar ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki etkisinin sağlık hizmetlerine erişim, çalışma koşulları ve aile tipiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan Prof. Noreen Goldman ise siyah ve Latin Amerikalıların yaşam beklentisindeki düşüşlerin bu gruplarda daha genç yaşlardaki ölümlerden kaynaklandığını bildirdi.