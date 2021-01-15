Koronavirüs salgını hakkında korkutan araştırma! ABD'de ortalama yaşam sürelerini değiştirecek
ABD'de iki üniversite tarafından yapılan araştırmada koronavirüs kaynaklı ölümlerin ülkedeki ortalama yaşam süresini yaklaşık bir yıl kısaltacağı öngörüldü. Ayrıca araştırmada ortalama insan ömrü hakkında yeni tahminler de açıklandı. İşte detaylar...
ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Princeton Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un ABD'deki ortalama yaşam süresine etkisini araştırdı.
1,13 YIL KISALACAK
Sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmada Kovid-19'un ABD'deki ortalama yaşam süresini 1,13 yıl kısaltacağı öngörüsünde bulunuldu.
İŞTE YENİ ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ
Araştırmada siyahlar için ortalama yaşam süresinin 72,78 yıla, Latinler için 78,77 yıla ve beyazlar için 77,84 yıla ineceği tahmin edildi.
SON 40 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ
Ortalama yaşam süresindeki bu değişimin ABD'de son 40 yılın en büyük düşüşü olacağı vurgulanarak, siyahlarla beyazlar arasındaki yaşam süresi farkının 3,6 yıldan en az 5 yıla çıkacağı öngörüldü.
NEDEN KAYNAKLANIYOR?
Araştırmacılardan Theresa Andrasfay, Kovid-19'un siyahlar ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki etkisinin sağlık hizmetlerine erişim, çalışma koşulları ve aile tipiyle ilişkili olduğunu belirtti.
Araştırmacılardan Prof. Noreen Goldman ise siyah ve Latin Amerikalıların yaşam beklentisindeki düşüşlerin bu gruplarda daha genç yaşlardaki ölümlerden kaynaklandığını bildirdi.
ÜLKEDE SON DURUM
ABD'de 23 milyon 870 bin 669 kişiye Kovid-19 bulaşırken salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 370 oldu.