15 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan'dan Rafale savaş uçaklarına onay! Yunanistan’ın savunma bütçesi ne kadar?

Son dakika: Yunanistan'dan Rafale savaş uçaklarına onay! Yunanistan’ın savunma bütçesi ne kadar?

Son dakika... parlamentosu, ’dan 18 adet tipi savaş uçağının alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı. Hükümet, 6’sı yeni 12’si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınması yönündeki anlaşmanın bu ay sonunda başkent ’da imzalanmasının beklendiğini ve ilk teslimatların bu yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Yunanistan'dan Rafale savaş uçaklarına onay! Yunanistan’ın savunma bütçesi ne kadar?

, askeri kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan parlamentosu, havacılık şirketi tarafından üretilen tipi savaş uçağından 2,5 milyar Euro karşılığında 18 adet alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.



İMZALAR BU AY SONU

Hükümet, 6'sı yeni 12'si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınması yönündeki anlaşmanın bu ay sonunda başkent 'da imzalanmasının beklendiğini ve ilk teslimatların bu yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktardı.

YUNANİSTAN ORDUSUNU MODERNİZE EDİYOR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis hükümeti, silahlı kuvvetlere yatırım yapmak, personel sayısını arttırmak, yeni fırkateynler, helikopterler ve insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek istediklerini belirtmişti.

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA

Miçotakis yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte ise, parlamentonun Yunanistan'ın 'ndeki batı karasularını 6'dan 12 deniz miline çıkaran bir tasarıyı önümüzdeki hafta oylamasının yapılacağını ifade etti.

YUNANİSTAN'IN SAVUNMA BÜTÇESİ NE KADAR?

Öte yandan Yunanistan, 2021 için bütçesinde silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırarak, 5,49 milyar Euro'ya yükseltmişti.

Yunanistan, savunma harcamaları içinde silahlanmaya ise 2,5 milyar Euro ayırmıştı.

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