Son dakika: Yunanistan'dan Rafale savaş uçaklarına onay! Yunanistan’ın savunma bütçesi ne kadar?

Yunanistan, askeri kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan parlamentosu, Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale tipi savaş uçağından 2,5 milyar Euro karşılığında 18 adet alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.





İMZALAR BU AY SONU



Hükümet, 6'sı yeni 12'si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınması yönündeki anlaşmanın bu ay sonunda başkent Atina'da imzalanmasının beklendiğini ve ilk teslimatların bu yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktardı.