Son dakika: İtalya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 477 ölüm

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalarla ilgili genelgeyi imzaladı. Yeni kısıtlamalara göre bulaşma endeksi Rt değeri 1.25 üzerinde olan Lombardiya, Sicilya ve Bolzano 'kırmızı bölge' statüsünde olacak. Rt değeri 1 ila 1.25 arasında olan 12 bölge turuncu, Rt değeri 1'in altında olan 6 bölge ise kısıtlamaların en düşük düzeyde olacağı sarı bölge olarak ilan edilecek.