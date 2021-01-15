15 Ocak 2021, Cuma
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ABD’de Donald Trump yönetiminden orduya büyük harcama

Başkanı ’ın basın ofisinden yayınlanan açıklamasında, yönetiminin orduya 2,5 trilyon dolar harcadığını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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ABD’de Donald Trump yönetiminden orduya büyük harcama

ABD'de Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray basın ofisinden yayınlanan açıklamasında, yönetiminin Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de asker sayılarını en aza indiren yönetim olduğunu ifade etti.

Öte yandan Trump, orduya yapılan harcamaların ise 2,5 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

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