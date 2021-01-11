11 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: BioNTech'ten 2 milyar dozluk aşı müjdesi

Son dakika haberine göre ile birlikte yeni tip (Kovid-19) aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi , 2021 aşı üretimini 2 milyar doza yükselteceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: BioNTech'ten 2 milyar dozluk aşı müjdesi

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı ABD, Britanya, Avrupa Birliği, İsrail ve Kanada başta olmak üzere onlarca ülkede kullanımına başlanmıştı.

BioNTech tarafından yapılan yeni açıklamada, koronavirüs aşı üretim kapasitesinin 2021 içinde 2 milyar doza yükseltileceği açıklandı.

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