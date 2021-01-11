Son dakika: BioNTech'ten 2 milyar dozluk aşı müjdesi
Son dakika haberine göre Pfizer ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, 2021 aşı üretimini 2 milyar doza yükselteceğini açıkladı.
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Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı ABD, Britanya, Avrupa Birliği, İsrail ve Kanada başta olmak üzere onlarca ülkede kullanımına başlanmıştı.
BioNTech tarafından yapılan yeni açıklamada, koronavirüs aşı üretim kapasitesinin 2021 içinde 2 milyar doza yükseltileceği açıklandı.